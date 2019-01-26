Германия и Испания дали Мадуро 8 дней на объявление выборов в Венесуэле

Испания признает лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным президентом Венесуэлы, если Николас Мадуро не объявит новые выборы в течение восьми дней.

Об этом заявил испанский премьер-министр Педро Санчес, сообщает Associated Press.

"Испания предоставляет правительству Николаса Мадуро восемь дней для созыва свободных, прозрачных и демократических выборов, и если этого не произойдет, Испания признает Хуана Гуайдо как президента, которому поручено проведение этих выборов", - сказал Санчес.

Он добавил, что Гауйдо, как лидер Национальной ассамблеи Венесуэлы, является "лицом, которое должно вести переход к свободным выборам".

Испанский премьер также призвал другие 27 членов Европейского Союза поддержать его позицию.

Правительство Германии также готово признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы, если выборы не состоятся через восемь дней, заявила пресс-секретарь правительства Мартина Фитц в Twitter.

Das Volk Venezuelas muss frei u. in Sicherheit über seine Zukunft entscheiden können. Werden nicht binnen 8 Tagen Wahlen angekündigt, sind wir bereit, Juan Guaidó als Interimspräsidenten anzuerkennen, der einen solchen polit. Prozess einleitet; arbeiten eng mit europ. Partnern. — Martina Fietz (@m_fietz) 26 січня 2019 р.

"Если выборы не будут объявлены через восемь дней, мы готовы признать Хуана Гуайдо временным президентом, который может инициировать политический процесс и работать с европейскими партнерами", - написала Фитц.

Напомним, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом после того, как по всей стране прокатились многотысячные акции протеста против Мадуро. Гуайдо поддержали США и многие латиноамериканские страны.

Европейский союз пока не признал Гуайдо временным президентом. Однако глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что ЕС полностью поддерживает Национальное собрание (во главе с Гуайдо) как демократически избранный институт, полномочия которого необходимо восстановить и уважать.