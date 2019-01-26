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Украинцев нет среди пострадавших в результате торнадо в Анталии - МИД

Суббота, 26 января 2019, 16:51

Граждан Украины нет среди пострадавших в результате торнадо в турецкой курортной провинции Анталья.

Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в Twitter.

"Смерч в Турции: по информации экстренных служб, граждан Украины нет среди пострадавших в Анталии. Местный аэропорт работает с перебоями", - написал Кирилич.

Также он сообщил, что в случае необходимости украинцы могут обратиться к консулам по номерам в Турции: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

Напомним, несколько торнадо в субботу обрушились на курортный турецкий город Анталия на юго-западе страны. По последним данным погибли два человека, более 10 получили травмы.

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