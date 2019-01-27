В Польше чтят память жертв концлагеря Аушвиц

В Польше состоялась акция памяти жертв концлагеря Аушвиц по случаю 74-й годовщины его освобождения.

Об этом сообщает AP.

Сообщается, что бывшие узники концлагеря возложили цветы к стене лагеря смерти, где проводились казни.

Выжившие были одеты в полосатые шарфы, символизировавшие их униформу. На отдельных шарфах была латинская буква "Р" - так нацисты обозначали поляков.

В воскресенье возле руин газовых камер, где в годы Второй мировой войны было уничтожено более миллиона человек, планируется торжественная церемония чествования всех жертв Холокоста.

Сообщается, что под стенами бывшего концлагеря собрались несколько десятков польских националистов, которые обвиняют польское правительство в том, что то чтит только евреев, погибших в концлагере, а не поляков.

Концлагерь Аушвиц был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года. Этот день во всем мире отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста.