В Париже похитили картину Бэнкси, посвященную жертвам теракта 2015 года

В Париже была похищена картина уличного художника Бэнкси, посвященная жертвам теракта в концертном зале Bataclan 13 ноября 2015 года.

Об этом сообщает BBC.

"Работу Бэнкси, символ воспоминаний и принадлежности всем: местным жителям, парижанам, гражданам мира, забрали от нас", - сообщили в администрации концертного зала Bataclan.

Работа, на которой изображена женская фигура с выражением траура на лице, была вырезана из дверей одного из аварийных выходов концертного зала.

Кража, произошедшая в ночь на пятницу, была совершена "группой людей в масках, вооруженных болгарками".

Злоумышленники, вероятно, вывезли картину на грузовике.

Искусство Бэнкси является чрезвычайно популярным. Одна из его работ, которая появилась на гараже в Великобритании, недавно была продана за "шестизначную сумму".

Напомним, в результате терактов в Париже 13 ноября 2015 года погибли 130 человек.