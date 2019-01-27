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В Брюсселе 70 тысяч человек требуют от правительства действий в связи с изменениями климата

Воскресенье, 27 января 2019, 16:46

В Брюсселе десятки тысяч людей принимают участие в шествии с требованием к бельгийскому правительству усилить усилия в борьбе с климатическими изменениями.

Об этом сообщает RTBF.

Это уже четвертая подобная акция за последние два месяца. Сообщается, что тысячи людей прибыли в бельгийскую столицу из других городов, поддержать призыв к борьбе с глобальным потеплением.

По предварительным данным полиции, в акции принимают участие до 70 тысяч человек.

 

Участники держат плакаты с требованием более широкого использования возобновляемых источников энергии и активных действий в направлении улучшения качества воздуха.

В аналогичной акции в прошлом месяце приняли участие 70 тысяч человек. А 24 января около 35 тысяч школьников и студентов пропустили учебу ради участия в акциях с климатическими требованиями.

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Бельгия