В Париже прошла акция против насилия во время протестов "желтых жилетов"

В воскресенье в Париже несколько сотен человек приняли участие в акции так называемых "красных шарфов", которые выступают за стабилизацию ситуации в стране и против насилия во время протестов "желтых жилетов".

Об этом сообщает AP.

Демонстрация "красных шарфов" состоялась на фоне растущих противоречий относительно феномена "желтых жилетов", чьи акции часто заканчивались насилием.

Для участников воскресной акции поворотной точкой в протестах "желтых жилетов" стало повреждение Триумфальной арки демонстрантами в декабре.

"Мы не разделяем всех требований движения "желтых жилетов", например, требований свержения правительства", - сказал представитель партии президента Эммануэля Макрона Лоран Сегнис.

Другие участники жаловались на радикализацию протестов, которые начинались в середине ноября с требований отменить налог на горючее.

Следует отметить, что движение "желтых жилетов" критикует "красные шарфы", чья страница в Facebook насчитывает около 55 тысяч участников, называя их марионетками Макрона. Партия Макрона официально не участвует в акции "красных шарфов".

В субботу в протестах "желтых жилетов" по всей Франции приняли участие 69 тысяч человек. Это уже 11-я неделя таких протестов.

В результате дорожных инцидентов, вызванных протестами, от 17 ноября погибли десять человек.