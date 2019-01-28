Британским депутатам могут отменить каникулы из-за Brexit

Правительство премьер-министра Терезы Мэй рассматривает вопрос о том, чтобы заставить Палату общин чаще заседать по пятницам, чего обычно не происходит, и продлить время дискуссий до вечера в некоторые дни.

Об этом сообщает AFP.

По словам пресс-секретаря правительства, также рассматривается возможность отменить недельный февральский перерыв в работе депутатов из-за необходимости утвердить соглашение о Brexit.

Правительство хочет принять еще восемь законов для Brexit, охватывающих области торговли, рыболовства и сельского хозяйства, иммиграции, окружающей среды и здравоохранения.

Среди них и новый законопроект, необходимый для реализации соглашения о выходе из ЕС, первый вариант которого депутаты провалили.

"Мы по-прежнему хотим, чтобы все необходимые законодательные акты были приняты до дня 29 марта 2019 года, и важно подчеркнуть, что мы уверены в выполнении этого обязательства", - сказала пресс-секретарь.

"Мы знаем, что это сложный график, поэтому на всякий случай мы ведем предварительные дискуссии о продлении сроков заседания - но только в случае необходимости", - добавила она.

Напомним, лидер Палаты общин Андреа Лидсом заявила, что дата выхода Британии из ЕС может быть отложена на несколько недель, чтобы дать время британским депутатам на утверждение соглашения с Брюсселем.