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Чехия обещает помощь для восстановления работы Комиссии Украина-НАТО

Вторник, 29 января 2019, 08:24

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек отметил, что Чехия будет делать все возможное для восстановления работы Комиссии Украина-НАТО.

Об этом чешский дипломат заявил во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, информирует Правительственный портал.

По словам дипломата, отсутствие таких заседаний на уровне министров и глав государств и правительств направляет неправильные сигналы как для Украины, так и для России.

Министр также призвал Украину к активному проведению реформ. "Для того, чтобы не терять заданный темп, Украина должна продолжать активно идти путем определенных реформ", - сказал дипломат.

Как известно, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии НАТО-Украина из-за несогласия с украинским образовательным законом.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в конце прошлого года подтвердил, что Будапешт будет продолжать свои действия, "пока Украина не прекратит систематические нарушения прав венгерского общества".

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Украина-НАТО Чехия
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