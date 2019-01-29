Работников из Украины ищут 97% чешских предприятий - опрос

Работников из Украины ищут 97% чешских предприятий. После украинцев чешские предприятия больше всего заинтересованы в рабочих из Словакии, Польши, России, Беларуси и Молдовы.

Такие данные опубликовала Экономическая палата Чехии, пишет Radio Praha.

Более трехсот чешских предприятий, которые с помощью Экономического палаты Чехии подали заявление на присоединение к программе "Режим Украина", также ответили на вопрос, в представителях каких профессий они заинтересованы прежде всего.

Выяснилось, что в Чехии наиболее востребованными являются специалисты по металлообработке, сварщики, литейщики, слесари, механики, а также ремонтники. Фирмы также проявили интерес к кровельщикам, паркетникам, штукатурам, сантехникам и малярам.

Новых сотрудников в этом году будут нанимать 92% опрошенных фирм. Цель программы "Режим Украина" - ускорить процесс урегулирования формальностей для украинцев, заинтересованных в работе на чешских предприятиях.

Напомним, Чехия хочет удвоить квоту на трудоустройство украинцев.