На одном из пляжей Франции найдены обломки – вероятно, с пропавшего самолета с футболистом

На пляже французского полуострова Котантен найдены фрагменты кресла, вероятно, с пропавшего 21 января над Ла-Маншем самолета, на борту которого были футболист клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала и пилот.

Об этом сообщает BFMTV.

Французское бюро по расследованию авиакатастроф 28 января сообщило британским коллегам, которые занимаются расследованием исчезновения самолета, что на пляже полуострова Котантен в местности Сюртенвиль нашли подушку от кресла самолета.

"По результатам предварительного расследования мы утверждаем, что подушка может быть с разыскиваемого самолета", - сообщили британские чиновники.

Напомним, легкомоторный самолет, на борту которого были Эмилиано Сала и пилот, в понедельник 21 января в 19:15 по местному времени вылетел из Франции в Уэльс, но через час исчез с радаров над Ла-Маншем в районе острова Гернси, вблизи маяка Каскетс.

Во вторник полиция острова Гернси сообщила, что самолет просил разрешения на аварийную посадку, но исчез с радаров на высоте около 700 метров.

После безрезультатных трехдневных поисков поисковую миссию решили прекратить.