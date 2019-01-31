Евросоюз призвал РФ предоставить медицинскую помощь Грибу и Бекирову

Европейский Союз ожидает, что Москва освободит украинского политзаключенного Павла Гриба и предоставит ему доступ к надлежащей медицинской помощи.

Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Павел Гриб, человек с инвалидностью, 20-летний гражданин Украины, был похищен 24 августа 2017 в Беларуси и задержан российскими властями без явных обвинений. Европейский Союз ожидает, что он будет немедленно освобожден и получит доступ к специальному медицинскому лечению, которое ему необходимо", - отметила пресс-секретарь.

"Украинским врачам должно быть разрешено видеть его, пока он будет находиться под стражей, как того требует недавний приказ Европейского суда по правам человека", - добавила она.

Также ЕС требует освободить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, задержанного 12 декабря 2018 после въезда на Крымский полуостров

"Господин Бекиров также нуждается в ежедневной медицинской помощи с учетом состояния здоровья. Мы ожидаем, что он будет освобожден без задержек и получит доступ к срочной и надлежащей медицинской помощи", - заявила Косьянчич.