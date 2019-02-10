Муж Елизаветы II сдал водительские права после аварии

Муж Елизаветы II принц Филипп добровольно отказался от водительских прав после аварии в прошлом месяце.

Об этом заявили в Букингемском дворце, сообщает Reuters.

17 января Филипп за рулем Land Rover врезался в другой автомобиль недалеко от резиденции королевской семьи в Восточной Англии.

"После тщательного рассмотрения герцог Эдинбургский принял решение добровольно сдать водительские права", - говорится в заявлении Букингемского дворца.

Филипп не пострадал в том ДТП, а 28-летняя женщина, которая была за рулем второго авто, получила травму колена, а 45-летняя пассажирка сломала запястья.

Через два дня после аварии Филиппа снова увидели за рулем, он ехал с непристегнутым ремнем безопасности.

Полиция Норфолка подтвердила, что Филипп добровольно сдал водительские права офицерам в субботу.

Герцог Филипп отошел от публичной жизни в 2017 году. В начале прошлого года он перенес операцию на стегни.тельские права после аварии