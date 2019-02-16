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В МИД Британии назвали условие изменения отношения к России

Суббота, 16 февраля 2019, 13:07

Великобритания изменит свое отношение к России только после того, как та выберет другой способ поведения.

Об этом заявил заместитель главы британского МИД Алан Данкан на встрече с первым заместителем главы МИД России Владимиром Титовым, сообщили в британском министерстве иностранных дел.

Встреча дипломатов состоялась на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в субботу.

"Сэр Алан подчеркнул, что между нашими странами есть глубокие разногласия, и российское государство должно выбрать другой путь и действовать как ответственный международный партнер, прежде чем могут произойти изменения в наших нынешних отношениях с Россией", - отметили в британском министерстве.

Данкан подтвердил твердую позицию Великобритании и союзников в ответ на безрассудное использование российским государством химического оружия в Солсбери.

Он отметил, что важно сохранять функциональные каналы взаимодействия для обсуждения международных проблем, однако дал понять, что Россия должна ответить на беспокойство международного сообщества, в том числе что касается дестабилизации в Украине и преследования ЛГБТ-сообщества в Чечне.

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