"Украинцы, мы с вами": вице-президент США рассказал о планах поддержки Украины

Вице-президент США Майкл Пенс заверил президента Украины Петра Порошенко в том, что Вашингтон не будет уменьшать поддержку Киева в противостоянии с РФ.

Об этом Пенс заявил, открывая двустороннюю встречу с украинским коллегой в Мюнхене.

"Мой сигнал и для вас лично, и для украинцев: мы с вами. Это особенно важно после событий в Керченском проливе", - обратился он к Порошенко.

Пенс заявил, что нападение РФ на украинские военные корабли дополнительно гарантировало сохранение американской поддержки. "Это (события вблизи Керченского пролива) напомнило о всех вызовах которые имеет Украина из-за России. И поэтому США продолжат поддерживать Украину (в сопротивлении) с Россией", - заявил он.

Также вице-президент США заявил о поддержке реформ в Украине. "Мы благодарны вам за проведение экономических реформ, которые позволили вам получить поддержку от международных финансовых институтов", - заявил Пенс.

Порошенко, со своей стороны, поблагодарил правительство и передал благодарность лично Трампу за поддержку США, которая является "жизненно важной для нас", в том числе за поддержку в сфере безопасности, и отдельно выразил благодарность за сохранение санкционного давления на РФ.