Еврокомиссар по вопросам здравоохранения идет в президенты Литвы

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности продуктов Вутенис Андрюкайтис объявил, что будет баллотироваться на пост президента Литвы.

Это будет третья попытка для 67-летнего политика занять главный пост в государстве, пишет Euractiv.

"Для выборов я возьму неоплачиваемый отпуск с моей текущей должности комиссара по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности с 1 апреля до 13 мая. А при необходимости и с 14 мая по 27 мая", - заявил Андрюкайтис.

Вице-президент Комиссии Катайнен будет выполнять обязанности Андрюкайтиса.

Андрюкайтис будет выдвигаться от Литовской социал-демократической партии, которая является членом группы "Социалистов и демократов" в Европейском парламенте.

Первый тур выборов состоится 12 мая, а второй, если потребуется, 26 мая.

Ранее премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис объявил, что будет баллотироваться на должность. Среди ведущих кандидатов также экономист Гитанас Науседа и консерватор Ингрида Шимоните. Действующий лидер республики Даля Грибаускайте не баллотируется.