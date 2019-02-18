В Швейцарии сошел с рельсов пассажирский поезд из Германии
Понедельник, 18 февраля 2019, 07:56
В Швейцарии сошел с рельсов скоростной поезд, следовавший из Германии.
Об этом сообщает пресс-служба Швейцарской железной дороги.
Авария произошла в воскресенье в 20:50 недалеко от вокзала швейцарского города Базель. Поезд следовал из Берлина в швейцарский город Интерлакен.
В момент аварии в поезде находились 240 пассажиров, они были эвакуированы. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
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