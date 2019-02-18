В Швейцарии сошел с рельсов пассажирский поезд из Германии

В Швейцарии сошел с рельсов скоростной поезд, следовавший из Германии.

Об этом сообщает пресс-служба Швейцарской железной дороги.

Авария произошла в воскресенье в 20:50 недалеко от вокзала швейцарского города Базель. Поезд следовал из Берлина в швейцарский город Интерлакен.

В момент аварии в поезде находились 240 пассажиров, они были эвакуированы. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.