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В Швейцарии сошел с рельсов пассажирский поезд из Германии

Понедельник, 18 февраля 2019, 07:56

В Швейцарии сошел с рельсов скоростной поезд, следовавший из Германии.

Об этом сообщает пресс-служба Швейцарской железной дороги.

Авария произошла в воскресенье в 20:50 недалеко от вокзала швейцарского города Базель. Поезд следовал из Берлина в швейцарский город Интерлакен.

 

В момент аварии в поезде находились 240 пассажиров, они были эвакуированы. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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