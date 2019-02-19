Эсминец США Donald Cook, оборудованный управляемыми ракетами, направляется в Одессу

Ракетный эсминец США USS Donald Cook проходит пролив Дарданеллы и направляется в Черное море, 25 февраля он зайдет в порт Одессы.

Во вторник командование Шестого флота США сообщило на своем сайте, что эсминец начал проход через пролив Дарданеллы в северном направлении.

Эсминец направляется в Черное море "для проведения операций по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности, повышению боеготовности и военно-морского потенциала совместно с союзниками НАТО и партнерами в регионе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Военно-морских сил ВСУ сообщили УНІАН, что корабль Donald Cook прибудет с визитом в порт Одессы 25 февраля.

В ВМС добавили, что визит состоится в рамках поддержки двустороннего сотрудничества между США и Украиной и обеспечения безопасности на море.

Министр обороны Украины Степан Полторак ранее сообщил, что НАТО в этом году значительно активизирует военное присутствие в Черном море.

По его словам, почти ежемесячно в украинские порты будут заходить как постоянные группировки кораблей НАТО, так и ключевых союзников, чтобы проводить обучение

Во вторник стало известно, что в Черное море вошли четыре корабля из состава соединения второй постоянной военно-морской противоминной группы НАТО (SNMCMG2).