Послы НАТО 6 февраля подпишут протокол о присоединении Северной Македонии
Суббота, 2 февраля 2019, 12:36
Постоянные представители стран-членов НАТО 6 февраля подпишут протокол о присоединении Республики Северная Македония к Альянсу.
Об этом сообщила пресс-служба НАТО.
"В среду, 6 февраля 2019 года, постоянные представители 29 стран-членов НАТО в Альянсе подпишут протокол о присоединении со Скопье", - говорится в сообщении.
Церемония подписания состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе при участии македонского министра иностранных дел Николы Димитрова.
После подписания протокола он будет направлен в национальные парламенты стран-членов, каждый из которых должен ратифицировать документ.
В НАТО считают возможным вступление Македонии в альянс весной 2020 года.
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