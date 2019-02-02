Послы НАТО 6 февраля подпишут протокол о присоединении Северной Македонии

Постоянные представители стран-членов НАТО 6 февраля подпишут протокол о присоединении Республики Северная Македония к Альянсу.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

"В среду, 6 февраля 2019 года, постоянные представители 29 стран-членов НАТО в Альянсе подпишут протокол о присоединении со Скопье", - говорится в сообщении.

Церемония подписания состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе при участии македонского министра иностранных дел Николы Димитрова.

После подписания протокола он будет направлен в национальные парламенты стран-членов, каждый из которых должен ратифицировать документ.

В НАТО считают возможным вступление Македонии в альянс весной 2020 года.