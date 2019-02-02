Парламент Кипра ужесточил условия выдачи "золотых виз"

Парламент Кипра в пятницу принял закон, который предоставит депутатам право утверждать почетные натурализации и то, кому могут быть предоставлены "золотые визы".

Об этом пище Cyprus Mail.

Закон вступит в силу 31 января 2020, чтобы дать правительству время для разработки правил.

Согласно закону, почетные натурализации из соображений общественных интересов и натурализации для инвесторов, являющихся гражданами третьих стран, будут разрешены по условиям и предусловиям, определенным нормативными актами, представленными в парламент для утверждения, и которые будут опубликованы в официальном вестнике.

Депутат от "Зеленых" Гиоргос Пердикис, чья партия предложила этот законопроект, сказал, что существуют секторы экономики, которые нуждаются в инвестициях, таких как исследования, инновации и сельское хозяйство, но ни один из них не существовал в схеме предоставления гражданства за инвестиции.

Инвестиционный план правительства ограничивался строительством элитных резиденций, большинство из которых были связаны со строительством высотных зданий в Лимассоле.

Схема была введена для привлечения необходимых Кипру денежных средств после того, как в 2013 году страна обанкротилась и ей нужна была многомиллиардная помощь со стороны международных кредиторов.

Чтобы иметь право на получение кипрского паспорта, иностранцы должны внести как минимум 2 миллиона евро инвестиций в имущественные, деловые или государственные облигации и иметь постоянное место жительства на Кипре.

По оценкам экспертов, в результате работы схемы Кипр получил 4,8 млрд евро до 2016 года.

Еврокомиссия считает, что так называемые "золотые визы" могут помочь преступникам проникнуть в ЕС и увеличивают риск отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов.

Схемы по продаже гражданства имеют три из 28 стран ЕС - Мальта, Кипр и Болгария, и еще 20 государств, включая эти три, продают разрешения на жительство.