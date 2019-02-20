Правительство Эстонии рассмотрит "азовские" санкции против 4 чиновников РФ

Рийгикогу (парламент Эстонии) проголосовал за обращение к правительству с предложением запретить въезд в Эстонию и страны Шенгена четырем гражданам РФ, которые, по мнению парламентариев, поощряют или активно поддерживают агрессию России против Украины в Азово-Черноморской акватории.

Об этом пишет ERR.

Среди предложенных лиц - Василий Пискарев (возглавляет комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции), Алексей Пушков (председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации РФ), генерал Владимир Кулешов (первый заместитель руководителя ФСБ и начальник пограничной службы ФСБ), контр-адмирал Сергей Станкевич (начальник пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя).

За то, чтобы правительство рассмотрело введение санкций, проголосовали 56 депутатов. Голоса против отдали только беспартийная Ольга Иванова и центрист Михаил Стальнухин.

Напомним, в ЕС достигли политического консенсуса о введении персональных санкций в связи с нападением россиян на украинские корабли вблизи Керченского пролива в ноябре.

Персональные санкции ЕС предусматривают запрет на получение виз и замораживание активов примерно для 8 человек, причастных к задержанию моряков.

Литва еще в начале декабря ввела национальные санкции против 20 человек, причастных к нападению на украинских моряков в районе Керченского пролива.