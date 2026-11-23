Правительство Эстонии отреагировало на петицию с предложением сохранить возможность пересекать границу с Россией по семейным и гуманитарным причинам даже после закрытия пограничных пунктов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Авторы обращения просят предусмотреть исключения для тех, кому необходимо навещать пожилых и больных родственников или вернуться в Эстонию. По состоянию на 23 ноября петицию подписали более 1600 человек.

Инициатор петиции – жительница Нарвы Ксения Агар. По её словам, идея создать обращение возникла из-за личной ситуации: по ту сторону границы живут её родные и близкие, а возможность увидеться с ними даже до закрытия пограничных пунктов была ограничена.

Инициатор петиции разместила ссылку на петицию в нескольких группах в Facebook. Под одной из публикаций министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро оставил комментарий, в котором предложил русскоязычным жителям подписать обращение к правителю России Владимиру Путину.

"Где русскоязычные жители могут подписать петицию к Путину о прекращении войны и враждебных действий в отношении стран Европы, чтобы можно было снять санкции и дать людям возможность путешествовать так же, как до 2022 года? Когда вы наконец выйдете на митинг с этими же требованиями перед посольством РФ?" – написал министр.

20 ноября правительство Эстонии приняло решение о том, что пересечение эстонско-российской границы будет приостановлено 1 декабря.

Как сообщалось, российская военная разведка организовала попытку диверсии на эстонском предприятии оборонной промышленности Threod Systems, которое производит разведывательные и боевые дроны.

Эстонские правоохранительные органы задержали в связи с этим инцидентом восемь жителей Латвии.

После инцидента Эстония объявила, что с 1 декабря закроет все пункты пограничного контроля на границе с Россией.