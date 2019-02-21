Болгария ратифицировала протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Парламент Болгарии проголосовал за ратификацию Протокола о присоединении Республики Северная Македония к НАТО.

Об этом сообщает Vesti.bg.

За ратификацию проголосовали 140 болгарских депутатов, один воздержался, против не было ни одного голоса.

"Присоединение Республики Северная Македония к НАТО важно для стабильности региона. Добро пожаловать к нам, поздравляем братьев и сестер", - сказал председатель Национального комитета обороны Болгарии Константин Попов.

На заседании присутствовал спикер парламента Северной Македонии Талат Джафери, который перед этим встречался с болгарским премьером Бойко Борисовым.

Болгария стала второй страной НАТО после Греции, ратифицировавшей протокол.

Напомним, 12 февраля правительство в Скопье официально сообщило об изменении названия Македонии на Республика Северная Македония.

Послы стран-членов НАТО 6 февраля подписали протокол о присоединении Македонии к НАТО. Теперь его должна ратифицировать каждая страна-член блока, Греция уже это сделала.

Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.

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