РФ открыла новое дело против олигарха Плахотнюка, в Молдове говорят о вмешательстве в выборы

В Демократической партии Молдовы назвали новое уголовное дело против председателя партии Владимира Плахотнюка попыткой России повлиять на результат выборов в стране.

Об этом заявил пресс-секретарь Демпартии Виталий Гамурарь, сообщает Newsmaker.

"Так называемое дело, открытое россиянами против председателя ДПМ за два дня до выборов – это вмешательство и попытки повлиять на результат выборов в нашей стране", - заявил Гамурарь.

Он напомнил, что год назад российские спецслужбы пытались ограничить передвижения Плахотнюка за пределами страны. Интерпол, по его словам признал эти действия политическим преследованием со стороны России и отклонил требования.

"К сожалению, Россия не отказывается от гибридной войны, которая ведется не только против ДПМ, но и против Молдовы и ее граждан, а эта новая акция - очень серьезное вмешательство в проведение выборов в стране", - считает пресс-секретарь Демпартии.

Демпартия планирует обратиться в международные структуры и к наблюдателям на выборах в связи с этим "вмешательством Российской Федерации в выборах в Молдове".

Утром, 22 февраля, МВД России обвинило главу Демпартии Владимира Плахотнюка и бизнесмена Вячеслава Платона в организации международной преступной группировки и незаконном выводе денег за пределы РФ. По информации следствия, Плахотнюк и Платон организовали международную преступную группу, которая в 2013-2014 годах незаконно вывела из России более 37 млрд рублей (по нынешнему курсу – около $560 млн).