В Молдове в кортеж Додона врезался автомобиль

В одну из машин кортежа президента Молдовы Игоря Додона 22 февраля врезался легковой автомобиль.

Об этом сообщила пресс-секретарь администрации президента Молдовы Кармена Лупей, сообщает Newsmaker.

Автомобиль врезался в одну из машин охраны президента. По предварительной информации, виновник аварии — водитель легкового автомобиля, врезавшегося в кортеж.

Лупей отметила, что он не учел погодные условия и превысил скорость.

В результате аварии никто не пострадал.

Стоит отметить, что 22 февраля российские СМИ распространили информацию о том, что Игорь Додон получил письмо с предупреждением о подготовке покушения на него.

Напомним, 9 сентября прошлого года на трассе Кишинев-Калараши две машины из президентского кортежа, в частности та, в которой ехал сам Додон, попали в аварию. Встречный грузовик птицефабрики вылетел на встречную полосу, врезался в машину главы государства, после чего столкнулся с автомобилем сопровождения. Обе машины из кортежа перевернулись. Известно, что в машине президента находились его мать и сын.

Додон и его семья прошли осмотр, травм или переломов выявлено не было. Несмотря на это, сразу же после публикации видеозаписи аварии соратники Додона стали говорить о том, что это покушение на главу государства.