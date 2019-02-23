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Жертвами урагана в Италии стали три человека

Суббота, 23 февраля 2019, 15:49

Трое людей погибли в результате непогоды в Италии.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Сильные порывы ветра в ряде регионов Италии привели к падению деревьев и разрушений.

Вблизи города Фрозиноне в населенном пункте Алвито, Языково, из-за сильного ветра обвалилась стена дома. Погибли двое людей.

Еще один мужчина получил тяжелые ранения вблизи Рима, когда на его автомобиль упало дерево. Позже он скончался от травм в больнице.

 

Похожий инцидент произошел вблизи Неаполя. Дерево упало на автомобиль, в котором находилась женщина с ребенком. Женщина получила травму головы, однако ее жизнь вне угрозы. Ребенок серьезно не пострадал.

Непогода бушует и в регионе Кампания. Там из-за ветра не работают школы и приостановлено сообщение с ближайшими островами. Чрезвычайные службы региона предостерегли, что непогода сохранится и в воскресенье.

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