Франция призывает Германию упростить правила экспорта вооружений

Германия должна ослабить свои строгие правила экспорта вооружений для стран, не входящих в Европейский Союз, для укрепления оборонной промышленности.

Об этом заявил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр, сообщает Reuters.

Франция пожаловалась на то, что совместные проекты по производству вооружений останавливаются из-за отказа Берлина выдавать лицензию на будущий экспорт вооружений Саудовской Аравии, которая является основным покупателем.

В ноябре Германия заявила, что откажется от будущих лицензий на экспорт вооружений Эр-Риаду из-за убийства саудовского журналиста Джамала Хашогги. Она официально не запретила ранее одобренные соглашения, но призвала промышленность воздерживаться от таких поставок на данный момент.

"Не стоит производить оружие из-за улучшения сотрудничества между Францией и Германией, если мы не в состоянии экспортировать ее", - сказал Ле Мэр.

"Если вы хотите быть конкурентоспособными и эффективными, мы должны иметь возможность экспортировать в страны за пределами Европы", - добавил министр.

Германия и Франция работают над совместным предложением по экспорту вооружений неевропейским странам.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в январе, что ЕС должен углубить сотрудничество в области обороны и, в частности, в разработке систем вооружения, предупреждая немцев, что может понадобиться компромисс в правилах экспорта.