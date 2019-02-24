ЕС призвал Мадуро допустить гуманитарную помощь в Венесуэлу

Европейский союз призывает режим Николаса Мадуро допустить гуманитарную помощь на территорию Венесуэлы.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Отказ режима признать чрезвычайную гуманитарную ситуацию ведет к эскалации напряженности. Поступают тревожные сообщения о беспорядках, актах насилия и росте числа жертв, особенно в приграничных районах и среди коренного населения – пемонов", - говорится в заявлении.

ЕС призывает не применять вооруженные группы для устрашения гражданских лиц и депутатов, которые мобилизовались для распределения помощи.

"Истоки продолжающегося кризиса в Венесуэле являются политическими и институциональными, поэтому решение может быть только политическим. Мы вновь заявляем о нашем решительном неприятии и осуждении насилия и любых инициатив, которые могут еще больше дестабилизировать регион", - отмечается в заявлении.

Брюссель вновь призвал к проведению заслуживающих доверия президентских выборов и заявил, что готов поддержать этот процесс через Международную контактную группу.

Напомним, правительство Венесуэлы несколько дней назад распорядилось закрыть границу с Колумбией и Бразилией, чтобы не допустить поставок гуманитарной помощи.

На границах вспыхнули столкновения, в субботу в результате применения оружия силовиками правительства Мадуро погибли четыре человека.