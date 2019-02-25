Суд ООН призвал Британию завершить управление архипелагом Чагос

Международный суд ООН в понедельник призвал Британию отказаться от контроля над островами Чагос в Индийском океане.

Суд признал, что Великобритания незаконно отделила архипелаг Чагос от своей тогдашней колонии Маврикия в 1965 году, сообщает Reuters. Это случилось за три года до того, как Лондон предоставил независимость Маврикию.

В начале 1970-х годов Великобритания выселила почти 2 тысячи жителей архипелага на Маврикий и Сейшельские острова, чтобы освободить территорию на самом большом острове Диего-Гарсия, которую впоследствии здала в аренду США для размещения там авиабазы.

В консультативном заключении, которое не имеет обязательной силы, суд ООН заявил, что Британия действовала незаконно в процессе деколонизации и должна отказаться от контроля над островами, которые она сегодня называет британской территорией в Индийском океане.

Суд настойчиво призывал Великобританию передать острова Маврикию. Председательствующий судья Абдулкави Юсуф в кратком изложении решения заявил, что Британия "обязана как можно быстрее положить конец управление островами Чагос".

В течение многих лет выселены чагосци призвали Лондон позволить им вернуться. В 2016 году Великобритания продлила срок аренды острова Диего Гарсия до 2036 года Соединенным Штатам и сказала, что высланные островитяне не могут вернуться назад.