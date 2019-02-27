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Протесты в Албании: полиция применила газ под зданием парламента

Среда, 27 февраля 2019, 08:35

Сторонники албанской оппозиции бросали файеры и подожгли автомобильную шину у здания парламента страны во вторник, пытаясь заблокировать вход в здание депутатам правящей партии на фоне призывов к правительству уйти в отставку.

Правоцентристская оппозиция, возглавляемая Демократической партией, утверждает, что левое правительство премьер-министра Эди Рамы коррумпированное и связано с организованной преступностью, сообщает AP.

Оппозиционные депутаты хотят, чтобы правительство ушло в отставку и освободило место для временной администрации, а также назначило досрочные выборы.

 

Лидеры оппозиции выступили с короткими речами перед сторонниками, призывая Раму уйти в отставку и обязавшись проводить постоянные митинги.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих во главе с лидером демократов Лулзимом Башой, который пытался прорваться через кордон правоохранителей. Между тем сессия парламента продолжалась с участием депутатов-социалистов. Премьера на заседании не было.

Парламент Албании проводит заседания по четвергам, но на этой неделе перенес заседание на вторник, чтобы избежать запланированной демонстрации.

Соединенные Штаты, Европейский Союз и другие международные партнеры Албании призвали лидера оппозиции избегать насилия и попросили правительство начать переговоры со своими политическими конкурентами.

Баша прекратил акцию протеста после трех часов, пообещав собраться вновь, когда состоится следующее заседание парламенту.

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Албания
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