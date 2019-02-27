Индия и Пакистан нанесли авиаудары в Кашмире: Исламабад заявил, что сбил 2 самолета

Пакистан заявил, что сбил два самолета Военно-воздушных сил Индии, которые вторглись в воздушное пространство страны.

Об этом сообщил в Twitter представитель пакистанской армии генерал-майор Асиф Гафур.

"Пакистанские воздушные силы сбили два индийских самолета внутри пакистанского воздушного пространства. Один из самолетов упал в регионе Азад Кашмир, а другой - в подконтрольной Индии части Кашмира", - написал Гафур, добавив, что один пилот был арестован.

In response to PAF strikes this morning as released by MoFA, IAF crossed LOC. PAF shot down two Indian aircrafts inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell inside AJ&K while other fell inside IOK. One Indian pilot arrested by troops on ground while two in the area. — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) 27 лютого 2019 р.

Ранее в среду представитель МИД Пакистана Мохаммад Фейсал заявил, что военные провели авиаудары в контролируемой Индией части Кашмира, сообщает Deutsche Welle.

"Сегодня Пакистанские военно-воздушные силы нанесли удары по линии контроля в пределах пакистанского воздушного пространства", - сказал Фейсал.

Разделение Кашмира не зафиксировано официальными соглашениями и является причиной напряженности между Индией и Пакистаном (инфографика ВВС)

В Индии пока не подтверждают, что два их самолеты были сбиты. В то же время в Дели заявили, что самолет воздушных сил Индии потерпел крушение в Кашмире в среду, в результате чего погибли двое пилотов и гражданский, сообщает Reuters.

Индия во вторник заявила, что начала воздушные удары на территории Пакистана и ее военные самолеты убили "очень большое количество" боевиков в военном лагере. Пакистан отрицает, что были жертвы, но предупредил, что он ответит на индийскую агрессию.

Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после того, как в результате теракта в контролируемой Индией части Кашмира погибли как минимум 40 полицейских. Дели обвинил в теракте Исламабад.

Воздушные удары вдоль линии контроля (LoC), разделяющей пакистанские и индийские части Кашмира, произошли впервые после войны между двумя странами в 1971 году.

ВВС сообщает, что официальных данных о жертвах авиаудара нет, сообщается, что погибли четверо гражданских пакистанцев и еще 10 получили ранения. На индийской стороне ранения получили пять человек.

Индия и Пакистан претендуют на всю территорию Кашмира, но контролируют лишь его части. Оба государства, имеющие ядерное оружие, со времен независимости от Британии в 1947 году трижды вели войну и имели ограниченные конфликты - и все, кроме одного, были вокруг Кашмира.