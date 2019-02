Индия и Пакистан нанесли авиаудары в Кашмире: Исламабад заявил, что сбил 2 самолета

Пакистан заявил, что сбил два самолета Военно-воздушных сил Индии, которые вторглись в воздушное пространство страны.

Об этом сообщил в Twitter представитель пакистанской армии генерал-майор Асиф Гафур.

"Пакистанские воздушные силы сбили два индийских самолета внутри пакистанского воздушного пространства. Один из самолетов упал в регионе Азад Кашмир, а другой - в подконтрольной Индии части Кашмира", - написал Гафур, добавив, что один пилот был арестован.

