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Индия и Пакистан нанесли авиаудары в Кашмире: Исламабад заявил, что сбил 2 самолета

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Индия и Пакистан нанесли авиаудары в Кашмире: Исламабад заявил, что сбил 2 самолета

Среда, 27 февраля 2019, 09:47

Пакистан заявил, что сбил два самолета Военно-воздушных сил Индии, которые вторглись в воздушное пространство страны.

Об этом сообщил в Twitter представитель пакистанской армии генерал-майор Асиф Гафур.

"Пакистанские воздушные силы сбили два индийских самолета внутри пакистанского воздушного пространства. Один из самолетов упал в регионе Азад Кашмир, а другой - в подконтрольной Индии части Кашмира", - написал Гафур, добавив, что один пилот был арестован.

Ранее в среду представитель МИД Пакистана Мохаммад Фейсал заявил, что военные провели авиаудары в контролируемой Индией части Кашмира, сообщает Deutsche Welle.

"Сегодня Пакистанские военно-воздушные силы нанесли удары по линии контроля в пределах пакистанского воздушного пространства", - сказал Фейсал.

 
Разделение Кашмира не зафиксировано официальными соглашениями и является причиной напряженности между Индией и Пакистаном (инфографика ВВС)

В Индии пока не подтверждают, что два их самолеты были сбиты. В то же время в Дели заявили, что самолет воздушных сил Индии потерпел крушение в Кашмире в среду, в результате чего погибли двое пилотов и гражданский, сообщает Reuters.

Индия во вторник заявила, что начала воздушные удары на территории Пакистана и ее военные самолеты убили "очень большое количество" боевиков в военном лагере. Пакистан отрицает, что были жертвы, но предупредил, что он ответит на индийскую агрессию.

Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после того, как в результате теракта в контролируемой Индией части Кашмира погибли как минимум 40 полицейских. Дели обвинил в теракте Исламабад.

Воздушные удары вдоль линии контроля (LoC), разделяющей пакистанские и индийские части Кашмира, произошли впервые после войны между двумя странами в 1971 году.

ВВС сообщает, что официальных данных о жертвах авиаудара нет, сообщается, что погибли четверо гражданских пакистанцев и еще 10 получили ранения. На индийской стороне ранения получили пять человек.

Индия и Пакистан претендуют на всю территорию Кашмира, но контролируют лишь его части. Оба государства, имеющие ядерное оружие, со времен независимости от Британии в 1947 году трижды вели войну и имели ограниченные конфликты - и все, кроме одного, были вокруг Кашмира.

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