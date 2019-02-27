В ЕС говорят о нарушении свободы слова в решении суда о журналисте "Нового времени"

В ЕС заявили, что решение Печерского районного суда о предоставлении Генпрокуратуре доступа к электронным файлам и другой переписке журналиста издания "Новое время" Ивана Верстюка противоречит принципу свободы прессы.

Об этом говорится в комментарии представительства ЕС в Украине на его странице в Facebook.

В ЕС подчеркнули, что свобода прессы играет важнейшую роль в содействии развитию надлежащего управления, прозрачности и подотчетности - как в Украине, так и в любом месте за ее пределами, а решение Печерского суда противоречит этому.

"Ни одно решение не должно нарушать основополагающие свободы СМИ, а также международные журналистские стандарты, такие как защита источников журналиста", - говорится в сообщении.

В представительстве ЕС подчеркнули, что расследовательская журналистика вносит значительный вклад в борьбу против коррупции в Украине, которая провозглашена главным приоритетом страны.

"Мы ожидаем, что украинская власть гарантирует прочную правовую защиту журналистов государством", - говорится в сообщении представительства.

4 февраля судья Печерского районного суда Киева Владимир Карабань отдельным постановлением предоставил Генеральной прокуратуре доступ к внутренним документам редакции "Новое время" и ко всем материалам, которые посылал на электронные адреса издания журналист Иван Верстюк. 13 февраля следователь ГПУ вручил это постановление редакции.

В свою очередь, в Генпрокуратуре объяснили, что доступ к внутренним документам редакции издания "Новое время" нужен из-за "разглашения материалов досудебного расследования".