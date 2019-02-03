Мэй отправится в Брюссель с "новыми идеями" соглашения о Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй настаивает на том, что она решительно настроена, чтобы Brexit состоялся вовремя - 29 марта, несмотря на то, что министры в ее собственном кабинете предлагают отсрочить дату выхода.

Как сообщает Bloomberg, Мэй пообещала вернуться в Брюссель с новым обязательствам и "новыми идеями" для достижения соглашения.

Эта позиция Мэй является важной, поскольку в последние дни министры из ее правительства публично утверждают, что Brexit может быть перенесен. Министр международной торговли Лиам Фокс впервые отметил возможность потенциальной задержки Brexit.

В четверг министр иностранных дел Джереми Хант предположил, что может понадобиться дополнительное время для прохождения всех необходимых законов через парламент до того, как Великобритания выйдет из блока.

Мэй отменила февральские каникулы британских депутатов, чтобы для принятия законопроектов было больше времени. Она настаивает, что этого должно быть достаточно, чтобы Великобритания покинула ЕС вовремя.

В конце января парламент Великобритании проголосовал о внесении изменений в соглашение о Brexit.

Парламентарии приняли ключевую правку - о необходимости новых переговоров с ЕС относительно границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Евросоюз настаивает на невозможности внесения каких-либо изменений в соглашение о Brexit.