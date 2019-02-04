Ряд стран ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Представители власти сразу нескольких стран ЕС в понедельник заявили, что считают оппозиционного лидера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы.

С такими заявлениями Франция, Швеция, Великобритания, Испания, Австрия и Латвия выступили в понедельник после того, как Мадуро отказался провести досрочные выборы президента.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Хуан Гуайдо имеет законное право созывать президентские выборы.

Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем объявила, что Стокгольм рассматривает лидера оппозиции Венесуэлы Гуайдо как легитимного временного президента.

"В этой ситуации мы поддерживаем и рассматриваем Гуайдо как законного временного президента", - сказала она в эфире "Шведского радио".

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о признании Гуайдо временным президентом, заявив, что в кратчайшие сроки он должен назначить досрочные президентские выборы, сообщает El Pais. При этом он подчеркнул, что в течение дня свяжется с другими лидерами ЕС для обсуждения этого вопроса.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант в своем Twitter сообщил, что Мадуро не объявил о проведении президентских выборов в течение восьмидневного периода, как того требовали некоторые государства ЕС. А потому "Соединенное Королевство вместе со своими европейскими союзниками признает Хуана Гуайдо временным президентом до момента проведения заслуживающих доверия выборов".

"Режим Мадуро отказался принимать свободные и честные президентские выборы. По этой причине мы считаем президента Гуайдо законным временным президентом в соответствии с венесуэльской Конституцией", - заявил в Twitter канцлер Австрии Себастьян Курц.

Впоследствии заявление о признании Гуайдо обнародовал также глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс.

Ранее ряд государств ЕС выдвинули ультиматум: если Мадуро до конца прошлой недели, 3 февраля, не созовет досрочные выборы, они признают Гуайдо временным легитимным президентом.