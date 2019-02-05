Число погибших в результате пожара в Париже возросло до 10

Французские пожарные нашли тело десятого погибшего во время ночного пожара в Париже в одном из престижных районов французской столицы.

Об этом сообщает Le Figaro.

Пожарные, шесть из которых получили ранения во время тушения огня, сказали, что это лишь "временная" оценка погибших. Им понадобилось более пяти часов, чтобы взять пожар под контроль.

Парижский прокурор сообщил, что по подозрению в причастности к возникновению пожара полиция арестовала женщину, которая проживала в доме, она находится под стражей.

"Эта женщина была арестована на улице сразу после пожара и находится в полицейском изоляторе", - сказал он, добавив, что у нее была "психиатрическая история".

Напомним, пожар возник в ночь на вторник в 8-этажном доме в фешенебельном 16-м районе Парижа.