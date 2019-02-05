Пожар в богатом районе Парижа: минимум 7 погибших

В результате пожара в жилом доме на западе Парижа погибли семь человек и пострадали около 30.

Об этом сообщили местные власти, пишет Reuters.

Пожар возник утром во вторник, 5 февраля, в восьмиэтажном доме в фешенебельном 16-м районе города, на месте работали пожарные.

Жители бежали на крышу или вылезали из окон, отмечают власти. Причина пожара пока неизвестна.