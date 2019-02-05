Пожар в богатом районе Парижа: минимум 7 погибших
Вторник, 5 февраля 2019, 07:58
В результате пожара в жилом доме на западе Парижа погибли семь человек и пострадали около 30.
Об этом сообщили местные власти, пишет Reuters.
Пожар возник утром во вторник, 5 февраля, в восьмиэтажном доме в фешенебельном 16-м районе города, на месте работали пожарные.
Жители бежали на крышу или вылезали из окон, отмечают власти. Причина пожара пока неизвестна.
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