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Пожар в богатом районе Парижа: минимум 7 погибших

Вторник, 5 февраля 2019, 07:58

В результате пожара в жилом доме на западе Парижа погибли семь человек и пострадали около 30.

Об этом сообщили местные власти, пишет Reuters.

Пожар возник утром во вторник, 5 февраля, в восьмиэтажном доме в фешенебельном 16-м районе города, на месте работали пожарные.

 
 

Жители бежали на крышу или вылезали из окон, отмечают власти. Причина пожара пока неизвестна.

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