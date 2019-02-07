Россия обещает ответить на строительство в Норвегии порта для атомных субмарин

Москва обещает, что не оставит без ответа действия Осло по наращиванию военной инфраструктуры и эскалации напряженности в северной Атлантике.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Интерфакс".

"Примеров деятельного участия самой Норвегии в реализации планов НАТО по наращиванию присутствия Альянса в арктическом регионе становится все больше. В 2019 году этот перечень пополнится вкладом в создание инфраструктуры для обслуживания подводных лодок в северной Атлантике. В частности, недалеко от северонорвежского Тромсе будет оборудован отдельный порт для приема атомных субмарин", - сказала Захарова.

"Вопреки историческим традициям добрососедства и сотрудничества в арктическом регионе, Осло продолжает курс на эскалацию напряженности, повышение рисков военной деятельности. Подобная деятельность не останется без реакции. Российская Федерация будет принимать все возможные меры для обеспечения собственной безопасности", - добавила она.