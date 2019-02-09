Порошенко вместе с президентами Литвы и Польши посетит штаб-квартиру ЛитПолУкрБриг

На заседании Консультационного комитета президентов Украины и Польши в Варшаве стороны согласовали визит президента Украины вместе с коллегами из Литвы и Польши в штаб-квартиру литовско-польско-украинской бригады в Люблине.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

"Была достигнута договоренность об участии президента Украины Петра Порошенко в совместном визите вместе с президентами Республики Польша и Литовской Республики в штаб-квартиру бригады ЛитПолУкрБриг в Люблине в феврале этого года", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 сентября 2014 года в Варшаве министры обороны Украины, Польши и Литвы подписали договор о создании совместной военной бригады - ЛитПолУкрбриг. Согласно предварительным договоренностям, общая численность бригады должна составлять почти 2,5 тыс. военных, из которых с Украины - 545, из Литвы - 650 и из Польши - 1250.

Бригада создана с целью участия в международных операциях, проводимых на основании мандата Совета безопасности ООН и решений уполномоченных органов Литвы, Польши и Украины. Место дислокации бригады - польский Люблин.