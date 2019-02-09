Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Дипломатов в Брюсселе предупредили о сотнях российских и китайских шпионов – СМИ

В Каталонии столкнулись два поезда: машинист погиб, более сотни пострадавших

Польша: сожженная поляками Сагрынь снова стала иллюстрацией "преступлений украинских националистов"

Греция ратифицировала протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО






На горнолыжном курорте Куршевель самолет вылетел в сугроб, есть пострадавшие

Суббота, 9 февраля 2019, 10:50

На французском горнолыжном курорте Куршевель небольшой самолет с пятью пассажирами на борту во время посадки врезался в сугроб.

Об этом сообщает Le Parisien.

Сообщается, что 537-метровая взлетно-посадочная полоса аэродрома Куршевеля, расположена на склоне является одной из самых сложных для пилотов. Инцидент с самолетом, который произошел в пятницу утром, стал иллюстрацией этого факта.

Сообщается, что пилот при заходе на посадку не смог вовремя затормозить и самолет врезался в сугроб в конце полосы.

Чеверо из пяти человек на борту получили незначительные ранения. Их доставили в больницу Куршевеля.

 

Как отмечается, авиа инциденты на аэродроме Куршевеля не является редкостью. Так, в 2010 году произошло две аварии, одна из которых закончилась гибелью двух человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.