На горнолыжном курорте Куршевель самолет вылетел в сугроб, есть пострадавшие

На французском горнолыжном курорте Куршевель небольшой самолет с пятью пассажирами на борту во время посадки врезался в сугроб.

Об этом сообщает Le Parisien.

Сообщается, что 537-метровая взлетно-посадочная полоса аэродрома Куршевеля, расположена на склоне является одной из самых сложных для пилотов. Инцидент с самолетом, который произошел в пятницу утром, стал иллюстрацией этого факта.

Сообщается, что пилот при заходе на посадку не смог вовремя затормозить и самолет врезался в сугроб в конце полосы.

Чеверо из пяти человек на борту получили незначительные ранения. Их доставили в больницу Куршевеля.

Как отмечается, авиа инциденты на аэродроме Куршевеля не является редкостью. Так, в 2010 году произошло две аварии, одна из которых закончилась гибелью двух человек.