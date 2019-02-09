На горнолыжном курорте Куршевель самолет вылетел в сугроб, есть пострадавшие
На французском горнолыжном курорте Куршевель небольшой самолет с пятью пассажирами на борту во время посадки врезался в сугроб.
Об этом сообщает Le Parisien.
Сообщается, что 537-метровая взлетно-посадочная полоса аэродрома Куршевеля, расположена на склоне является одной из самых сложных для пилотов. Инцидент с самолетом, который произошел в пятницу утром, стал иллюстрацией этого факта.
Сообщается, что пилот при заходе на посадку не смог вовремя затормозить и самолет врезался в сугроб в конце полосы.
Чеверо из пяти человек на борту получили незначительные ранения. Их доставили в больницу Куршевеля.
Как отмечается, авиа инциденты на аэродроме Куршевеля не является редкостью. Так, в 2010 году произошло две аварии, одна из которых закончилась гибелью двух человек.