В Швеции рассказали об истребителе, способном уничтожать российские Су - СМИ

Командующий шведскими ВВС Матс Хельгессон заявил, что истребитель Saab Gripen E способен победить российские самолеты серии Су в воздушном бою.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на финские СМИ.

Gripen, особенно модель Е, разработан, чтобы уничтожать Су. Здесь у нас черный пояс" - сказал командующий на презентации в Финляндии, которая рассматривает возможность покупки шведских истребителей.

По данным издания, шведский истребитель не может нести максимальное количество оружия и не отличается незаметностью, большой дальностью действия или низкой цене. Но при этом он превосходит конкурентов в сфере средств электронной борьбы и подавления вражеских радаров.

В Швеции также рассказали, что один из таких истребителей смог незаметно появиться возле левого крыла Typhoon именно за счет своей способности подавлять радиосигнал.