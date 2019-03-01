В Польше прошли задержания за организацию незаконных приглашений для украинцев

В Польше задержали четырех человек, в том числе чиновника филиала Люблинского воеводского управления в Замостье, подозреваемых в участии в преступной группе, которая через подставных лиц за денежное вознаграждение регистрировала гражданам Украины приглашения, необходимые для получения польской визы.

Об этом пишет "Польское радио".

По данным следствия, преступная группа в течение 2015-18 годов организовала незаконную миграцию примерно 300 человек и получила за это более 130 тыс. евро.

Представитель коменданта Надбужанского отдела пограничной службы Дариуш Сеницкий заявил в четверг, что на территории Люблинского воеводства - в Томашове, Транаватце и Замостье - задержали трех граждан Польши и одного гражданина Украины.

Трем лицам прокурор предъявил обвинение в управлении, а одной - в участии в организованной преступной группе. Всех задержанных по ходатайству прокуратуры арестовали на три месяца.

Сеницкий отметил, что, по данным следствия, иностранцы непосредственно после получения польской визы ехали в другие страны ЕС - Чехию, Словакию, Литву, Латвию и Францию.

Обвинение в организации незаконной миграции и участия в преступной группе уже выдвинули 13 лицам, пять из них также обвинили в управлении организованной преступной группой. Подозреваемые - поляки, украинцы и немцы.