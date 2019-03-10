В центре Стокгольма взорвался автобус, водитель тяжело ранен

В центральной части Стокгольма на въезде до транспортного туннеля взорвался городской автобус.

Об этом сообщает газета Aftonbladet.

Сообщение о взрыве в пожарную службу Стокгольма поступило в 11.25 по местному времени.

По предварительным данным, автобус на въезде в тоннель зацепился баллоном с газом на своей крыше за знак ограничения высоты транспортных средств в тоннеле. В результате баллон взорвался и загорелся.

На момент аварии пассажиров в автобусе не было. Водителя транспортного средства в тяжелом состоянии доставили в больницу.

После взрыва автобус загорелся, пожарные тушили огонь почти час. Вместе с тем облака черного дыма от пожара были видны из разных частей Стокгольма.