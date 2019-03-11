Путин не будет отвечать на письмо сына британской жертвы "Новичка" из Эймсбери

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не будет отвечать на письмо сына британки, погибшей от отравления в городе Эймсбери.

Об этом сообщает "Интерфакс".

На вопрос журналистов, не собирается ли Путин лично ответить на письмо британца, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: "Это вовсе не обязательно".

"Дело в том, что посол РФ назначается указом президента РФ. Собственно, он и является чрезвычайным и полномочным послом, и имеет все полномочия говорить от имени Российской Федерации", - сказал Песков.

2 марта сын британки Дон Стерджесс, которая в прошлом году погибла от отравления нервнопаралитическим веществом "Новичок" в городе Эймсбери, написал эмоциональное письмо Путину с просьбой передать подозреваемых в убийстве его матери россиян британской полиции.

В прошлом году бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию пытались отравить нервным агентом "Новичок" в британском Солсбери. Флакон якобы с духами, в котором был "Новичок", впоследствии оказался в руках Стерджесс после того, как его нашел ее партнер Чарли Роули.