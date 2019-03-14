Швеция вызвала посла РФ, требует выслать одного из дипломатов - СМИ
МИД Швеции вызвал посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева в связи с активностью российской разведки.
Об этом сообщает газета Dagens Nyheter со ссылкой на представителя МИД Швеции Патрика Нильссона.
По данным издания, МИД Швеции потребовал у посла, чтобы один из сотрудников российского дипведомства добровольно покинул страну.
"Я могу подтвердить, что мы вызвали посла из-за деятельности дипломата" - сказал Нильсон.
Вероятно, речь идет о 47-летнем дипломате из России, что двумя неделями ранее встречался в кафе в Стокгольме с 45-летним гражданином Швеции.
Впоследствии шведа задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. Задержанный работал в сфере высоких технологий, которые якобы могли представлять интерес для других стран. Сам подозреваемый отверг обвинения.