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Швеция вызвала посла РФ, требует выслать одного из дипломатов - СМИ






Швеция вызвала посла РФ, требует выслать одного из дипломатов - СМИ

Четверг, 14 марта 2019, 07:41

МИД Швеции вызвал посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева в связи с активностью российской разведки.

Об этом сообщает газета Dagens Nyheter со ссылкой на представителя МИД Швеции Патрика Нильссона.

По данным издания, МИД Швеции потребовал у посла, чтобы один из сотрудников российского дипведомства добровольно покинул страну.

"Я могу подтвердить, что мы вызвали посла из-за деятельности дипломата" - сказал Нильсон.

Вероятно, речь идет о 47-летнем дипломате из России, что двумя неделями ранее встречался в кафе в Стокгольме с 45-летним гражданином Швеции.

Впоследствии шведа задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. Задержанный работал в сфере высоких технологий, которые якобы могли представлять интерес для других стран. Сам подозреваемый отверг обвинения.

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