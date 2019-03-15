Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Трамп пригрозил ЕС жесткими мерами, если не будет прогресса в торговых переговорах

Северная Корея пригрозила остановить переговоры с США по денуклеаризации - СМИ

Brexit: парламент Британии поддержал отсрочку выхода из ЕС

Экс-глава внешней разведки назначен заместителем Климкина






Северная Корея пригрозила остановить переговоры с США по денуклеаризации - СМИ

Пятница, 15 марта 2019, 08:05

Северная Корея рассматривает возможность приостановки переговоров с США и пересмотра запрета на ракетные и ядерные испытания.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Чо Сон Хве, сообщает Reuters.

По его словам, Вашингтон отверг золотую возможность переговоров на саммите, и предостерег, что Ким Чен Ын может пересмотреть мораторий на запуски ракет и ядерные испытания.

Ожидается, что в ближайшее время лидер КНДР сделает объявление по поводу его позиции относительно переговоров по денуклеаризации из США и расскажет о дальнейших шагах Пхеньяна.

По словам северокорейского дипломата, Вашингтон должен быть готов к уступкам ради продолжения переговоров.

Напомним, по итогам саммита в Ханое планировалось подписание декларации, однако саммит завершился заблаговременно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.

Дональд Трамп объяснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но США не могут на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея не была готова выполнить требования США.

Позже СМИ сообщили, что причиной досрочного завершения саммита стал отказ КНДР закрыть секретное предприятие по обогащению урана по требованию США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
КНДР
powered by lun.ua