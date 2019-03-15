Северная Корея пригрозила остановить переговоры с США по денуклеаризации - СМИ

Северная Корея рассматривает возможность приостановки переговоров с США и пересмотра запрета на ракетные и ядерные испытания.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Чо Сон Хве, сообщает Reuters.

По его словам, Вашингтон отверг золотую возможность переговоров на саммите, и предостерег, что Ким Чен Ын может пересмотреть мораторий на запуски ракет и ядерные испытания.

Ожидается, что в ближайшее время лидер КНДР сделает объявление по поводу его позиции относительно переговоров по денуклеаризации из США и расскажет о дальнейших шагах Пхеньяна.

По словам северокорейского дипломата, Вашингтон должен быть готов к уступкам ради продолжения переговоров.

Напомним, по итогам саммита в Ханое планировалось подписание декларации, однако саммит завершился заблаговременно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.

Дональд Трамп объяснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но США не могут на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея не была готова выполнить требования США.

Позже СМИ сообщили, что причиной досрочного завершения саммита стал отказ КНДР закрыть секретное предприятие по обогащению урана по требованию США.