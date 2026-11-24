Главы Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции требуют, чтобы государства-члены Евросоюза приняли решение не выдавать визы российским и белорусским спортсменам, направляющимся в ЕС.

Об этом говорится в совместном письме президенту Европейского совета Антониу Коште и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен от 23 ноября, которое имеется в распоряжении "Европейской правды".

Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Швеция хотят запретить въезд в ЕС российским и белорусским спортсменам.

"Признавая полномочия на национальном уровне, мы также призываем государства-члены не выдавать визы российским или белорусским спортсменам, поскольку выдача таких виз сделала бы возможным их участие в спортивных мероприятиях по всему Европейскому Союзу", – говорится в документе.

Авторы письма предупреждают: если бы российским командам и спортсменам разрешили участвовать в европейских спортивных мероприятиях, Кремль расценил бы это как победу.

"Разрешение российскому государству выставлять участников на международные соревнования создает риск подачи сигнала о постепенном признании агрессивной войны России. Отделить спорт от геополитики просто невозможно", – подчеркивают подписанты.

Они напомнили о позиции Европейского совета, согласно которой, пока в Украине нет справедливого и прочного мира, не должно быть нормализации участия России и Беларуси в международных спортивных и культурных мероприятиях, особенно через демонстрацию национальных символов.

"Пришло время воплотить эту позицию на практике", – заявили лидеры семи стран.

В письме также отмечается, что несколько государств-членов призвали Еврокомиссию представить соответствующие законодательные предложения. Решить эту проблему может внесение изменений в Визовый кодекс, но его пересмотр ожидается не раньше первого квартала 2027 года.

Поэтому подписанты письма считают, что будущие рекомендации Еврокомиссии относительно заявлений граждан России на получение виз, наряду с другими мерами, будут иметь решающее значение.

"Эти рекомендации должны дать четкие указания по предотвращению необязательных поездок граждан России на территорию государств-членов, в частности для участия в европейских спортивных мероприятиях, с целью выработки совместного подхода, отражающего позицию Европейского совета", – отмечается в письме.

Шесть лидеров стран ЕС сообщили, что намерены четко изложить свою позицию по этому вопросу на ближайшем заседании Европейского совета 26–27 ноября.

Напомним, 23 ноября Еврокомиссия представила предложение 22-го пакета санкций против России, которое предусматривает, в частности, запрет российским командам и спортсменам выступать под флагом РФ на спортивных мероприятиях в ЕС. Также предлагается запретить демонстрацию официальной российской символики.

В тот же день Еврокомиссия утвердила обновленные визовые рекомендации, которые также касаются российских спортсменов.

Подробнее об ограничениях на въезд россиян в ЕС читайте в статье: "Туристы, солдаты и дипломаты: как ЕС хочет ограничить визы для россиян и почему решения до сих пор нет".