Трамп пригрозил ЕС жесткими мерами, если не будет прогресса в торговых переговорах

Президент США Дональд Трамп предупредил Брюссель, что его администрация может нанести "достаточно серьезную" экономическую боль ЕС, если он должным образом не будет взаимодействовать с Вашингтоном в торговых переговорах.

Об этом сообщает Financial Times.

После встречи с премьером Ирландии Лео Варадкаром в Вашингтоне Трамп пожаловался на ЕС из-за трудностей во взаимодействии по вопросам торговли.

"Они не хотели вести переговоры с администрацией Обамы, они и до этого не хотели, честно говоря. Я не просто обвиняю президента Обаму, - сказал Трамп, - Если они с нами не разговаривают, мы сделаем то, что экономически будет достаточно тяжелым. Мы собираемся обложить тарифами много их продукции".

На самом деле ЕС проводил длительные переговоры с администрацией Обамы о всеобъемлющем торговом соглашении, но они не были завершены до окончания каденции Обамы.

По словам Трампа, США и ЕС пообещали начать торговые переговоры с целью снижения тарифов на промышленные товары, но переговоры оказались в тупике, потому что Вашингтон хочет включить в темы обсуждения сельское хозяйство, а этому противостоит Брюссель.