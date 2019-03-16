Чехия купит военные вертолеты в американской компании - замминистра
Чехия купит 12 военных вертолетов у американской компании.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Якуб Ландовский газете Pravo.
Выбор в пользу США сузил круг возможных поставщиков. Министерство обороны отменило тендер на вертолеты в 2017 году и планировало запустить новый еще летом 2018-го, учитывая заявителей из Германии и Италии.
Контракт, который оценивают в 553 миллионов долларов, теперь получит Bell Helicopter, подразделение Textron, или Sikorski - американская компания, которая с 2015 года является частью концерна Lockheed Martin.
"Это правда, что у нас не было большого проекта с Соединенными Штатами в течение длительного времени", - сказал Ландовский.
"Теперь вертолеты "лежат" на столе. И можно сказать, что сейчас мы находимся в эксклюзивных переговорах с США о покупке новых вертолетов", - сказал он.