Чехия купит военные вертолеты в американской компании - замминистра

Чехия купит 12 военных вертолетов у американской компании.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Якуб Ландовский газете Pravo.

Выбор в пользу США сузил круг возможных поставщиков. Министерство обороны отменило тендер на вертолеты в 2017 году и планировало запустить новый еще летом 2018-го, учитывая заявителей из Германии и Италии.

Контракт, который оценивают в 553 миллионов долларов, теперь получит Bell Helicopter, подразделение Textron, или Sikorski - американская компания, которая с 2015 года является частью концерна Lockheed Martin.

"Это правда, что у нас не было большого проекта с Соединенными Штатами в течение длительного времени", - сказал Ландовский.

"Теперь вертолеты "лежат" на столе. И можно сказать, что сейчас мы находимся в эксклюзивных переговорах с США о покупке новых вертолетов", - сказал он.