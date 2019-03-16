Вице-премьеры Италии не пришли к согласию по покупке F-35 в США

Италия не может "отставать" в альянсах, к которым она принадлежит в течение многих лет.

Об этом заявил в пятницу заместитель премьер-министра и лидер ультраправой "Лиги" Маттео Сальвини, пишет ANSA.

Сальвини прокомментировал слова второго вице-премьера Луиджи Ди Майо, который в пятницу вновь исключил любой "обмен" между реализацией программы покупки американских истребителей F-35 и требованиями США по участию Рима в новом китайском Шелковом пути.

"Что касается обороны, я говорю, что Италия не может отставать", - сказал Сальвини.

"Италия не может оставаться исключенной из альянсов, к которым она принадлежала в течение многих лет. Также если Италия не сделает этого, Англия и Франция тоже не будут".

Возглавляемое Ди Майо движение "5 звезд" всячески поддерживает китайскую инициативу "Один пояс, один путь", но не заинтересовано в F-35, в то время как "Лига" имеет противоположную позицию.

Ди Майо заявил, что американские истребители F-35 не являются приоритетными для страны и правительство пересмотрит программу в 2019 году. В США назвали китайскую инициативу "проектом тщеславия", от которого Италия должна отказаться.