Третьего голосования по соглашению о Brexit может не быть

Британское правительство не будет выносить на голосование Палаты общин соглашение о выходе Британии из ЕС, если соглашение не будет иметь достаточной поддержки среди консерваторов и депутатов североирландской Демократической юнионистской партии.

Об этом в воскресенье в эфире BBC заявил британский министр финансов Филипп Геммонд.

Геммонд также сообщил, что некоторые депутаты решили поддержать соглашение Терезы Мэй, но "работа еще продолжается".

Министр отметил: даже если депутаты согласуют соглашение Мэй в ближайшие дни, то Brexit 29 марта все равно будет невозможен, поскольку понадобится дополнительное время для принятия необходимого законодательства.

Ранее на этой неделе британские депутаты снова отклонили соглашение Терезы Мэй, а затем поддержали исключение возможности Brexit без соглашения.

Они также проголосовали за продолжение процесса выхода страны из ЕС - или до 30 июня, если они согласуют соглашение Мэй до 20 марта, или на более длительный срок, который может включать участие в европейских выборах.

Все 27 стран-членов ЕС должны дать свое согласие на продолжение периода Brexit. Лидеры стран ЕС должны обсудить этот вопрос на саммите в конце следующей недели.

Страны Евросоюза могут поддержать "жесткий" Brexit, если парламент Великобритании не утвердит соглашение о выходе или не предоставит четкой альтернативы, заявили ранее источники в Елисейском дворце.

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