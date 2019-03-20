Европейская народная партия приостановила членство партии премьера Венгрии

Европейская народная партия решила в среду, 20 марта, временно приостановить членство партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана - это решение влечет за собой лишение партии всех членских прав.

О соответствующем решении, которое стало кульминацией напряжения в отношениях между Будапештом и Брюсселем, сообщил президент Европейской народной партии Жозеф Доль.

"Фидес" будет отстранен с немедленным вступлением решения в силу до дальнейшего уведомления после сегодняшнего голосования членов ЕНП (190 голосов за, 3 - против) ", - сообщил Доль в Twitter.

#Fidesz will be suspended with immediate effect and until further notice following today’s vote of EPP members (190 in favour, 3 against). The suspension entails:

▪No attendance at any party meeting

▪No voting rights

▪No right to propose candidates for posts — Joseph Daul (@JosephDaul) 20 березня 2019 р.

По его словам, отстранение "Фидес" будет означать для партии венгерского премьера запрет участвовать в любых партийных встречах, запрет на участие в голосованиях и запрет предлагать кандидатов на посты.

13 консервативных партий требовали исключить партию Орбана из-за кампании венгерского правительства против миграционной политики ЕС.

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В рамках кампании венгерского правительства по всей стране разместили рекламные щиты, которые обвиняли президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса в заговоре с целью уничтожить европейскую цивилизацию путем увеличения количества мусульман.

ЕНП требовала от партии власти Венгрии немедленного и окончательного прекращения антиевропейских кампаний, восстановления поддержки правительством Венгрии Центральноевропейского университета, и извинения перед партиями-членами ЕНП.

Орбан допускал, что его политическая сила может выйти из Европейской народной партии и может искать союза с партией власти Польши.