Европейская народная партия приостановила членство партии премьера Венгрии

Европейская народная партия решила в среду, 20 марта, временно приостановить членство партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана - это решение влечет за собой лишение партии всех членских прав.

О соответствующем решении, которое стало кульминацией напряжения в отношениях между Будапештом и Брюсселем, сообщил президент Европейской народной партии Жозеф Доль.

"Фидес" будет отстранен с немедленным вступлением решения в силу до дальнейшего уведомления после сегодняшнего голосования членов ЕНП (190 голосов за, 3 - против) ", - сообщил Доль в Twitter.

#Fidesz will be suspended with immediate effect and until further notice following today’s vote of EPP members (190 in favour, 3 against). The suspension entails:

▪No attendance at any party meeting

▪No voting rights

▪No right to propose candidates for posts